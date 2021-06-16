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Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк

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Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк
Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк не чув про те, щоб коаліція вирішила проводити в четвер позачергове засідання Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, спочатку влада планувала провести позачергове засідання в четвер у другій половині дня.

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"Сталася несподіванка - раптово в Офісі Президента або на Грушевського виявили факт, що в цей час гратиме збірна України. ... Напевно, наші колеги зрозуміли, що це поганий час", - підкреслив Железняк.

Другою причиною він називає непідготовку законопроєктів, які депутати могли б розглянути на позачерговому засіданні.

Говорячи про сьогодні, лідер фракції "Голос" заявив, що "сьогодні не буде надто плідний день через поправочний спам" до законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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Топ коментарі

  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Ну да а потом шашлык, шаурма, айкос видос и управились? Понавыбирали дятлы дятлов.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ой... а можно так и другим на работу не пойти... это будет уважительная причина????
  • Сергей Андрейчев
    Правильно-футбол важнее.Подумаешь война,оккупация и жопа,в экономике. Позачергове засідання Ради вирішили завтра не проводити: гратиме збірна України з футболу, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9571
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