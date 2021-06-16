Банкова спробує "знести" главу НАЗК Новікова через припис про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу", - Шабунін

Кабінет Міністрів оскаржитить припис НАЗК про незаконність призначення Вітренка главою "Нафтогазу" в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В 11 тис. дол. обійшовся мені голова НАЗК Олександр Новіков. Після його вчорашнього припису про незаконність призначення голови Нафтогазу, я радію кожній копійці з тих грошей. Історія така. З ваших щедрих пожертв на відбудову будинку, я маю сплатити податками 11 тис. дол. (ПДФО і військовий збір). Влада не захистила мою родину і двічі захистила нападників (скоро опишу). І за це я плачу ДВІЧІ: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу. Але зараз про інше. Вчора ВРУ проголосувала податкову амністію, яка могла би зменшити мій платіж з $11К до $1,5K. Могла би, але не зменшить, бо мене з амністії виключено через членство в комісії, яка обрала діючого голову НАЗК", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, через приписи про незаконність призначення глави "Нафтогазу", Банкова спробує Новікова "знести" з посади ближче до осені.

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"Незалежних людей в ОП, схоже, не терплять принципово. Що далі з приписом і Вітренком? Через цей припис Наглядова рада "Нафтогазу" мусить усунути Вітренка з посади. Таке право вона має і згідно закону, і згідно статуту НАК. Як на мене, у випадку очевидного, зафіксованого порушення, таке право Наглядової стає її обов’язком. І дуже милим є бажання КМУ (який Вітренка призначив) оскаржити припис НАЗК в суді. Робити це вони будуть через … ОАСК", - пояснив глава ЦПК.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".