Новини • Боротьба з коронавірусом

Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук

4 89360
Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук
Народних депутатів вакцинують проти коронавірусної інфекції COVID-19 вакциною Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила нардепка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

"У нас справді на першому поверсі (роблять вакцинацію. - Ред.). Для мене це було незвично, я цього не очікувала, але з'ясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer", - сказала Верещук журналістам у середу.

За її словами, вакцинація депутатів тривала один день, і нардепка не знає, чи відбуватиметься ця процедура надалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепів вакцинуватимуть проти коронавірусу препаратом Pfizer, - Березовець. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв політтехнолог Тарас Березовець, вакцинація депутатів відбуватиметься 15-18 червня за заздалегідь наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду та оцінку стану здоров'я.

Читайте: Вакцину Pfizer сьогодні в Україні отримують наближені до влади особи, - нардепка "ЄС" Сюмар

Топ коментарі

  • govtva
    Ну правильно,народу китайская и индийская ширка которую ЕС не признает а себе хорошим
    Pfizer,так как на курортах надо отдохнуть летом. Депутатов Рады прививают от коронавируса вакциной Pfizer, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 7221
  • vitalmod
    Слуг зебилов пфайзером, а людей чем придется...
  • Welt Schmerz
    Хто б сумнівався, бл*діще зелене.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини