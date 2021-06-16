Депутатів Ради щеплюють проти коронавірусу вакциною Pfizer, - "слуга народу" Верещук

Народних депутатів вакцинують проти коронавірусної інфекції COVID-19 вакциною Pfizer.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила нардепка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

"У нас справді на першому поверсі (роблять вакцинацію. - Ред.). Для мене це було незвично, я цього не очікувала, але з'ясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer", - сказала Верещук журналістам у середу.

За її словами, вакцинація депутатів тривала один день, і нардепка не знає, чи відбуватиметься ця процедура надалі.

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Як раніше повідомляв політтехнолог Тарас Березовець, вакцинація депутатів відбуватиметься 15-18 червня за заздалегідь наданими списками. Також для них складуть окремий графік, який їм надішлють пізніше.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду та оцінку стану здоров'я.

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