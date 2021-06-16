Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість"

10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість". Така кількість нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі об'єднання.

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

У своїй заяві депутати звинувачують керівництво партії в "узурпації влади та паплюженні принципів демократії, що призвели до фактичного знищення іміджу партії та фракції".

"Вчора, керівництво партії та фракції перетнуло червону лінію й остаточно поховали партію та фракцію, - заявила народна депутатка Устінова Олександра з трибуни парламенту. - Саме тому ми, 10 народних депутатів, об'єдналися у групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції чи олігархів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятнадцять членів Вінницького відділення партії "Голос" повідомили про вихід з партії

Йдеться про скандальне голосування за продовження русифікації, а саме відтермінування введення норм закону про повномасштабний дубляж фільмів та серіалів українською мовою на телебаченні.

У своєму виступі народні депутати звинуватили керівництво партії та фракції в підтримці голосувань за "дерибани" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи та "договорняках".

Крім цього, народні депутати висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку:

"Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції" - йшлося в заяві з трибуни.

Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має понад 50% прогулів.

"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки, починаючи з себе" - додали вони.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про вихід з партії "Голос". У той же час він зазначив, що не йде з політики і не виключає створення свого політичного проєкту.