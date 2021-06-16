Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрито та припинено функціонування масштабної схеми ввезення з-за кордону комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - благодійних організацій-отримувачів.

Надалі під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі – брендовий одяг, лікарські засоби тощо, дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.

За попередніми підрахунками внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень митних платежів.

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У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів провадження.

Вилучено понад 10 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.











Фото: сайт СБУ