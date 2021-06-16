Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19
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У вівторок влада Словенії провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство IBNA.
Зазначається, що за добу ПЛР-тести підтвердили 112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії.
Тижнем раніше рівень позитивних випадків COVID-19 становив 7,2%.
У МОЗ Словенії заявили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався карантинних обмежень та вакцинувався.
Однак, в той же час вакцинація населення і деякі обмежувальні заходи в країні продовжаться.