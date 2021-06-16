Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19

У вівторок влада Словенії провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство IBNA.

Зазначається, що за добу ПЛР-тести підтвердили 112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії.

Тижнем раніше рівень позитивних випадків COVID-19 становив 7,2%.

У МОЗ Словенії заявили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався карантинних обмежень та вакцинувався.

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Однак, в той же час вакцинація населення і деякі обмежувальні заходи в країні продовжаться.