Новини • Коронавірус і карантин

Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19

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Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19
У вівторок влада Словенії провела пресконференцію, на якій оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство IBNA.

Зазначається, що за добу ПЛР-тести підтвердили 112 нових випадків зараження, що становить 4,8% від усіх жителів Словенії.

Тижнем раніше рівень позитивних випадків COVID-19 становив 7,2%.

У МОЗ Словенії заявили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався карантинних обмежень та вакцинувався.

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Однак, в той же час вакцинація населення і деякі обмежувальні заходи в країні продовжаться.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Не кажіть гоп. Ось Бубачка як поїде до Буковелю, тоді і взнаєте.
  • Влад Тараненко
    Кто писал эту новость??
    "Отмечается, что за сутки ПЦР-тесты подтвердили 112 новых случаев заражения, что составляет 4,8% от всех жителей Словении."
    То есть в Словении живёт всего 2000 человек?
  • Ольга Кочурко
    Объясните зачем у нас в Украине планируют продлевать карантин на лето когда всего 30 тысяч больных на 41 миллион населения осталось.
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