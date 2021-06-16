Глава наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Вітренка через припис НАЗК

Глава наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд ініціювала відсторонення голови правління Юрія Вітренка через припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам "Нафтогазу" і України", - зазначено в заяві Споттісвуд, текст якої має "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, після оприлюднення НАЗК припису Кабінету Міністрів скасувати рішення призначити головою "Нафтогазу" Вітренка вона обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером компанії - КМУ, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і главою Мін'юсту Денисом Малюською.

"Прем'єр-міністр України зобов'язався ухвалити остаточне рішення, зокрема вирішити питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком, як потрібно, протягом 10 робочих днів із 15 червня 2021 року", - зазначила Споттісвуд.

Вона зазначила, що Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх обов'язків на цей період. Він також не став проводити будь-які консультації з членами правління або наглядової ради про своє рішення оскаржити припис НАЗК.

"Наглядова рада вітає негайні кроки прем'єр-міністра України і КМУ щодо термінового і остаточного вирішення цього важливого питання", - резюмується в заяві.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

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Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".