Новини

Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко

2 33523
Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко
Міністерство оборони України передасть зі свого портфеля активів три готелі в Києві, Львові та Кривому Розі Фонду державного майна (ФДМ) для подальшої приватизації, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що мова про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві і "Братислава" в Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дякуємо міністра оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - розповів Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві в середу.

За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський

Топ коментарі

  • Bigukrman я
    тимошенко почку свою продай, гнида не прибыльная, НПЗ не прибыльные газодобыча не прибыльная спирт заводы не прибыльные, твари когда вас на столбах вешать будут, с шапито 95 тоже прибыли ноль, одни убытки.
  • Nikos KGB
    капец... бойцам жить негде... а они на приватизацию.... Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1121
  • Olexa Pluzh
    Особливо у Львові неприбутковий готельний комплекс з власним громадним бенкетним залом і парковкой(((
    Наступні дії на поверхні...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини