Міноборони передасть на приватизацію готелі в Києві, Львові та Кривому Розі: вони неприбуткові, - заступник голови ОП Тимошенко

Міністерство оборони України передасть зі свого портфеля активів три готелі в Києві, Львові та Кривому Розі Фонду державного майна (ФДМ) для подальшої приватизації, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що мова про готелі "Власта" у Львові, "Козацький" у Києві і "Братислава" в Кривому Розі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дякуємо міністра оборони, листи вже направлені до Фонду, і сподіваюся, що найближчим часом ці об'єкти підуть на приватизацію", - розповів Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві в середу.

За його словами, зазначені готелі є неприбутковими.

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