ФДМ озвучив терміни приватизації ОПЗ та обленерго

Приватизацію шести обленерго, що залишилися у власності держави, і Одеського припортового заводу (ОПЗ) перенесено з другого півріччя 2021 року на перше півріччя 2022 року, повідомив заступник голови Фонду держмайна (ФДМ) Тарас Єлейко.

Відповідно до представленого ним на форумі "Україна.30" у середу оновленого графіку, конкурси з продажу обленерго мали відбутися в лютому наступного року, а до кінця квітня - ОПЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Єлейка, наприкінці літа 2021 року планується конкурс з продажу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, до кінця вересня - Першого Київського машинобудівного заводу (раніше - завод "Більшовик"), а до кінця листопада - столичного "Президент-готелю".

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Згідно з представленими Єлейком графіками, приватизація "Центренерго" має відбутися в першому кварталі 2022 року.