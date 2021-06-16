До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття доступу громадян для відпочинку на об'єктах державної власності, серед них спортивний об'єкт на ВДНГ, території Конча-Заспи, Залісся та півострова Бірючий.

"Один з об'єктів на ВДНГ, який ми закінчимо вже цього року, - це величезний і унікальний загалом для Європи спортивний кластер. Він будується в межах програми президента "Велике будівництво". У цьому кластері буде urban-парк, навіть є в планах віддаленої перспективи і басейн, зони для прогулянок, для пробіжок. І головне - все це буде готове до 24 серпня, до Дня Незалежності України", - заявив Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що нині на об'єкті тривають підготовчі роботи.

"З дня на день розпочнеться будівництво цього спортивного кластера", - сказав він.

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"Ми це робимо, бо сподіваємося, що цей об'єкт ніколи не піде на приватизацію, але ми маємо його розвивати для максимально відкритого доступу туди громадян і, по-друге, щоб держава заробляла з цього кошти до бюджету", - додав Тимошенко.

Крім того, за словами Тимошенка вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бірючий, де фактично розташовується літня резиденція президента.

"Тепер це великий еко-парк на березі моря", - сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, починається оновлення інфраструктури, зводяться літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути.

Залісся, яке перебуває на балансі Управління справами президента, також вже відкрито для громадян.

"Ви купуєте квиток і приїжджаєте", - розповів заступник керівника Офісу Президента.

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Він зазначив, що нині триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери із зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проектна документація.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Конча-Заспи.

"За дорученням президента зараз триває аудит договорів тих, хто нині проживає в Конча-Заспі. Я думаю, що ні для кого не секрет, яким буде результат і що через кілька місяців почнеться їхній виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Конча-Заспи для людей", - резюмував він.