Судді КС за квотою президента розпочнуть роботу через три місяці: найближчими днями буде сформовано комісію з відбору кандидатів, - "слуга народу" Веніславський
"Я очікую, що найближчими днями або тижнями буде сформовано персональний склад цієї комісії (конкурсної комісії з відбору суддів Конституційного Суду за квотою президента. - Ред.) і вона розпочне відбір кандидатів. Я думаю, що в найближчі два-три місяці ми отримаємо нових суддів Конституційного Суду", - сказав Веніславський журналістам у середу в Києві.
За його словами, нині тривають консультації, щоб конкурсна комісія, створена за указом президента, почала роботу за участю міжнародних експертів і партнерів.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного Суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.