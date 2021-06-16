Судді КС за квотою президента розпочнуть роботу через три місяці: найближчими днями буде сформовано комісію з відбору кандидатів, - "слуга народу" Веніславський

Представник президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") прогнозує, що судді Конституційного Суду за квотою глави держави розпочнуть роботу місяці через три.

"Я очікую, що найближчими днями або тижнями буде сформовано персональний склад цієї комісії (конкурсної комісії з відбору суддів Конституційного Суду за квотою президента. - Ред.) і вона розпочне відбір кандидатів. Я думаю, що в найближчі два-три місяці ми отримаємо нових суддів Конституційного Суду", - сказав Веніславський журналістам у середу в Києві.

За його словами, нині тривають консультації, щоб конкурсна комісія, створена за указом президента, почала роботу за участю міжнародних експертів і партнерів.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного Суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.