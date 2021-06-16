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"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський

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"Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли люди не хочуть закінчити війну, то починають говорити про "адженду".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналістам Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

Так, президент України нагадав слова Путіна про те, що президент РФ за зустріч з Україною, але "треба розуміти адженду (порядок денний.- Ред.)".

"Адже ми з вами розуміємо - чесно кажучи, яка адженда? Вийди на вулицю у нас, я думаю, що і в Росії, і всі точно знають, що відбувається. Всі чітко розуміють - є війна, вона на Донбасі. Усі розуміють, хто окупував Крим, всі розуміють, хто допомагає сепаратистам. Вам будь-яка людина, яка б у неї не була позиція, серед російських людей скаже: а скільки можна вже воювати? У нас же була (спільна. - Ред.) історія, у нас же "діди воювали". Це не банальні речі, це прямі і зрозумілі речі. Всі знають, у чому адженда", - підкреслив Зеленський.

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За словами глави держави, у російської сторони може бути мільйон різних питань щодо двосторонніх відносин.

"Та й у нас може бути мільйон питань. Але коли люди хочуть закінчити війну, нормалізувати відносини, вони кажуть: так бог з нею, з тією аджендою, давай зустрінемося, давай, поїхали. А коли люди цього не хочуть, а прямо сказати не можуть (я не знаю, з чим це пов'язано), то починають говорити: потрібна адженда, "двосторонні відносини". Ми знаємо, як ми (українці і росіяни. - Ред.) раніше їздили один до одного і як зараз це не відбувається. Ми знаємо, який у нас був товарообіг, а зараз він у рази зменшився. Ми знаємо, кого вбивають на сході, ми ж знаємо, чиї прапори висять у Криму. Яка адженда?" - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Нанюханий?
  • Игорь Матвеев c53f3f32
    Перенюханий. Передоз.
  • Не один из 73%
    "Мы знаем, кого убивают на востоке, мы же знаем, чьи флаги висят в Крыму. Какая адженда?" - Зеленский - Цензор.НЕТ 5667
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