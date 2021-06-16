Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський

Україна розраховує на отримання чергового траншу МВФ (Міжнародного валютного фонду) цієї осені. Але в разі його відсутності в країні не буде глобальних проблем.

Про це в інтерв'ю західним ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, текст опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, транш МВФ важливий для економічної стабільності та інвестиційного клімату.

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"Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що і без траншу Україна впорається.

"Ми будемо жити. У нас все є, я вам серйозно кажу. Ми збільшили митні надходження, також податкова працює набагато краще. Ми виведемо всі підприємства зі збиткових у прибуткові. На сьогодні вже розуміємо ці кроки. Тому я не бачу в цьому глобальної проблеми. У будь-якому разі треба навчитися жити самостійно. І мені здається, що це правильно в усіх сенсах", - додав президент.

"Нещодавно я, до речі, чув публічне звернення МВФ, який задоволений перебігом реформ в Україні. Різні ЗМІ дають різну інформацію. Та все ж. Чесно кажучи, для мене передусім важливо, чи задоволені ми. Є "маяки", яких МВФ очікує від України, зокрема судова реформа, і ще багато питань. Сьогодні транш прив’язаний до таких "маяків". Я ще раз повторю: вважаю, що це несправедливо, коли у нас іде війна, коли ми боремося з олігархатом, коли ми боремося з корупцією й реально це робимо. Проте – це їхнє право. З боку МВФ – прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів. Тому що реформи – для нас. Не можна торгувати реформами за гроші. Ось про що мова", - додав Зеленський.

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"Маяки" щодо судової реформи – там питання у Вищій раді правосуддя, ВККС і НАБУ. Ось ті законопроекти, які на сьогодні передбачені МВФ. Всі три в першому читанні ухвалені. Я очікую подальших кроків від Верховної Ради. Все узгоджено. Але можуть бути несподіванки, сюрпризи – так у нас трапляється в парламенті. Як було з НАЗК: мені довелося ветувати його (закон. – Ред.), тому що хтось щось додав. На жаль, відповідальності в депутатів багатьох партій немає. Я навіть не знаю, навіщо вони це роблять – просто, вибачте, на зло країні. Як то кажуть "а баба-яга – проти". Це ускладнює ситуацію. Проте всі інші речі з точки зору прозорості бюджету, його прогнозованості – все це уряд на сьогодні робить", - додав президент.