Рада збиратиметься на позачергові засідання після 29 червня і вони будуть з набагато більшим порядком денним, - "слуга народу" Кравчук
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, ми будемо проводити позачергові засідання з більшим порядком денним на тижні з 29 червня", - сказала Кравчук журналістам у середу в Києві.
Вона зазначила, що, можливо, такі позачергові пленарні засідання буде ініціювати, в тому числі, і президент.
За її словами, на цих пленарних засіданнях будуть розглянуті злободенні проєкти, в тому числі законопроєкт про національний спротив.
Кравчук також нагадала, що народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність") зібрав необхідну кількість голосів за проведення позачергового засідання з пропозицією розглянути звернення парламенту до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.
"Процедурно, протягом трьох днів воно повинно бути скликано. Попередньо, наскільки я знаю, це може бути в п'ятницю, але до цього ще повинен комітет зібратися", - сказала вона.