За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль

На зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна можуть прийняти спільні непідписні документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РИА Новости повідомили в Кремлі.

"За підсумками переговорів Путіна і Байдена можуть бути прийняті спільні документи, які не підписні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що будь-яких документів з кібербезпеки за підсумками переговорів Путіна і Байдена приймати не планується.

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