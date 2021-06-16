За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль
2 99622
На зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна можуть прийняти спільні непідписні документи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РИА Новости повідомили в Кремлі.
"За підсумками переговорів Путіна і Байдена можуть бути прийняті спільні документи, які не підписні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, видання зазначає, що будь-яких документів з кібербезпеки за підсумками переговорів Путіна і Байдена приймати не планується.