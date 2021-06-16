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За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль

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За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль
На зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна можуть прийняти спільні непідписні документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РИА Новости повідомили в Кремлі.

"За підсумками переговорів Путіна і Байдена можуть бути прийняті спільні документи, які не підписні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що будь-яких документів з кібербезпеки за підсумками переговорів Путіна і Байдена приймати не планується.

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Топ коментарі

  • Михаил Десятников
    >могут быть приняты совместные неподписные документы

    видать сегодня в кремле фигачат бояру по полной.
    документы.... совместные.....неподписаные....
  • Филипп Филиппович Преображенск
    А ещё только вчера ***** скулило о том, что нужно всё закреплять на бумаге. Неужели опять спиз.... обманул???
  • IgorYakovlevich
    Секретные протоколы? ввп живет в реальности начала 20-го века. Динозавр.
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