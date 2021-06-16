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"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив

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"Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив
У Верховній Раді на сьогодні немає постанов про відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Мені здається, ніяких предметних подань немає у Верховній Раді щодо цього. Є якась постанова "Голосу", але ми так і не розуміємо, чи є вона насправді... Щодо Авакова, я думаю, що якщо будуть якісь ініціативи у вигляді постанов, то ви (журналісти. - Ред.) першими про це дізнаєтесь. Але поки я не чув таких розмов і не бачив таких постанов", - сказав Корнієнко журналістам на брифінгу в середу.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Офісі президента обговорюють можливість відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова, і це питання може бути порушено на наступній сесії Верховної Ради, яка стартує у вересні.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Не слышал,не видел, говорить не может,ног нет,руки из жопы.
  • 18c49ed2
    Ждем новых "терактов" от режиссеров квартала

    "Слуга народа" Корниенко об отставке Авакова: Разговоров таких не слышал, постановлений в Раде не видел - Цензор.НЕТ 8631
  • Вася Шевченко f77d76ba
    - клювики стулили...отставка))) а малыша-задолбыша на кого оставите???))))
    "Слуга народу" Корнієнко про відставку Авакова: Розмов таких не чув, постанов у Раді не бачив - Цензор.НЕТ 6006

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