Новини • Коронавірус і карантин

Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

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Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль
Сьогодні уряд ухвалить рішення дозволити сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться про завершення щеплень двома дозами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - зазначив прем'єр.

Глава уряду також зазначив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И при пересечении границы с ЕС засуньте себе эти справки в одно место. Паспорт вакцинации должен быть строго утвержденного ЕС образца.
  • Сила Добра
    Вкажіть відразу прайс за справку і вбєте двох зайців одним пострілом -отримаєте 100 % "вакцинацію" і не треба буде жодних траншів від МВФ. Клоуни паршиві .ви так і не можете зрозуміти .що абсолютна кількість людей при тямі не хоче собі ваш фуфломіцин колоти.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ооо... начинается )))) у них этих справок ...как гуталину))))
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