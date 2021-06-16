Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль
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Сьогодні уряд ухвалить рішення дозволити сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію проти коронавірусу. Йдеться про завершення щеплень двома дозами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації", - зазначив прем'єр.
Глава уряду також зазначив, що щодня в Україні роблять практично 50 тисяч щеплень, і найближчим часом будуть прискорюватися.