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Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін

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Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін
Посольства США і ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольства США та ЄС вийшли з критично важливою заявою щодо судової реформи (#3711_д - ВККС і #5068 - ВРП) та конкурсів на керівництво САП/НАБУ. Відсутність реакції на цю заяву з боку Зеленського почне кардинальне перезавантаження стосунків між Україною і західними партнерами. Краще продовжити переговори і відкласти голосування, ніж плюнути в обличчя західним союзникам. Допомога останніх є критичною у нашій війні з Росією. Політики, які руйнують наші з союзниками відносини, - вчиняють державну зраду. Це. Дуже. Серйозно. Кожен депутат має прочитати цю заяву", - розповів Шабунін.

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Раніше посольства США і ЄС нагадали про важливість міжнародних експертів у конкурсних комісіях: Просимо керівництво України діяти з політичною мужністю.

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А после сегодняшних наездов на НАПК можно забывать и о безвизе. Докерувались Бенины куклы.
  • Mganga Zambezi
    Відсутність реакції Зеленського на заяву США та ЄС про судову реформу розпочне кардинальне перезавантаження відносин України і Заходу, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9975
  • 18c49ed2
    Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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