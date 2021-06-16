Створення груп у межах депутатської фракції суперечить закону, - заява партії "Голос"

Політична рада партії "Голос" сьогодні розгляне заяву частини фракції "Голос" про створення у ВР окремого об'єднання "Справедливість" і дасть їй оцінку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Голос".

"Демократія складна справа – вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями.

Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в партії наголосили, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії "Голос", мають вирішуватися відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та Політична рада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина депутатів "Голосу" оголосили про створення в Раді окремого об'єднання "Справедливість"

"Сьогодні Політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку", - йдеться в повідомленні.

"Партія "Голос" неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію", - додали в пресслужбі "Голосу".

Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.

Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.

А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".