Створення груп у межах депутатської фракції суперечить закону, - заява партії "Голос"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Голос".
"Демократія складна справа – вона ґрунтується виключно на законах, правилах і процедурах. Інакше – хаос і анархія. Діяльність депутатів регулюється законом, а не бажаннями.
Законодавство прямо передбачає можливість депутата вийти з фракції. Тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. Але створення груп в межах депутатської фракції прямо суперечить статтям 58-60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". Ми поважаємо колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може суперечити і порушувати закон", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в партії наголосили, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії "Голос", мають вирішуватися відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як з'їзд та Політична рада.
"Сьогодні Політична рада партії "Голос" розгляне заяву частини фракції "Голос" у Верховній Раді та дасть їй оцінку", - йдеться в повідомленні.
"Партія "Голос" неодноразово закликала всіх вирішувати питання відповідно до затверджених правил і процедур, статуту, який всі свого часу визнали, вступаючи в партію", - додали в пресслужбі "Голосу".
Як повідомлялося раніше, 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об'єднання "Справедливість", висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Залізняку та ініціювали виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутата, що має понад 50% прогулів.
Про розбіжності серед депутатів стало відомо ще в березні. Все почалося з того, що у деяких парламентарів була відмінна від керівництва партії позиція з приводу голосування за один із законопроєктів.
А потім десять народних депутатів від фракції оприлюднили спільну заяву. У ній вони розкритикували чинне керівництво партії і закликали переобрати його на з'їзді політсили. Тоді керівників партії звинуватили в узурпації влади - нібито вони використовують політсилу "як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару і підігрування владі".