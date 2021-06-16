Суд виніс вирок студенту, який осквернив пам'ятник Бандері у Львові, - СБУ

За матеріалами СБУ винесено вирок одному з виконавців вандалізму над пам'ятником Степану Бандері у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління СБУ у Львівській області в Facebook.

"Як встановило слідство правоохоронних органів, виконавцями осквернення є двоє мешканців Хмельницької області, студенти одного із Львівських вишів. Мотивом вчинення даного правопорушення була матеріальна вигода. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи виявлено речові докази вчинення злочину. Фігурантам було оголошено про підозру", - сказано в повідомленні.

Осквернення, як нагадали у відомстві, сталося 5 лютого 2021 р.: пам'ятник облили червоною фарбою.

Один із зловмисників був засуджений до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Вирок у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.297 Кримінального кодексу України винесено Галицьким районним судом Львова.

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Матеріали справи стосовно інших фігурантів провадження перебуває в суді. Тривають слідчі дії для встановлення замовників злочину.

Зазначається, що викриття протиправної діяльності відбувалося оперативниками УСБУ спільно зі слідчими і співробітниками карного розшуку ГУ Нацполіції у Львівській області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, вночі 5 лютого двоє невідомих облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що вандалами є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного з львівських вишів віком 19 і 24 роки. Вже 11 лютого вони були затримані.