Зеленський знову не відповів на питання "Путін - убивця?": Не можна відповідати на такі питання, навіть якщо дуже хочеться

Президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати на питання, чи є президент РФ Володимир Путін убивцею.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

У глави держави запитали, чи вважає він Путіна вбивцею.

"Мені якось ставили це питання. Я сказав, що воно дуже некоректне. Тому що є питання, від відповідей на які можуть загинути люди, може початися ескалація. Ви можете зараз позбавити (нас. – Ред.) бодай якогось невеликого шансу на врегулювання ситуації", - зазначив президент.

За словами Зеленського, не можна ставити такі питання і не можна на них відповідати, "навіть коли тобі дуже хочеться".

"Ти можеш сказати що завгодно на вулиці, вдома, будь-кому. Але ти не бог, ти не дав людині життя і не маєш права зробити щось, що може його забрати", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - убивця?" може коштувати сотню життів українських воїнів на Донбасі.

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