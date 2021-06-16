Кабмін дозволив проведення масових заходів зі 100% наповненням і без дотримання дистанції. Маски залишаються обов'язковими, - Ткаченко

Від сьогодні, 16 червня, вся територія України перебуває в оновленій "зеленій зоні"

Про це у Facebook повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно уряд ухвалив відповідне рішення. Це тягне за собою низку позитивних змін для сфери культури і гостинності", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних і т.п.) у приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми. Однак учасники і організатори заходів повинні використовувати захисні маски або респіратори.

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"Якщо ж всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більш ніж за 72 години, або документ повного курсу вакцинації - обмеження вище не застосовуються", - додав Ткаченко.