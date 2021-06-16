Замах на заступника голови АРМА Павленка: СБУ не займається розслідуванням, в Нацполіцію про замах не повідомляли, - ЗМІ

У Національну поліцію не повідомляли про стрілянину, в результаті якої нібито був поранений заступник голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимир Павленко. Служба безпеки України розслідуванням цього нападу не займається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП".

У Нацполіції заявили, що 2 червня до них не надходило повідомлень про таку подію.

"Водночас, у відомстві не відповіли на низку запитань УП, зокрема, про те, чи зареєстроване кримінальне провадження, коли та за якою статтею, чи має Павленко статус потерпілого або свідка, чи надавали йому державну охорону та чи розслідується будь-яка інша стрілянина, через яку 2 червня була би поранена людина", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, силовики сказали, що не можуть відповісти через таємницю слідства.

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У той же час, співрозмовники УП в правоохоронних органах натякали, що стрілянина може бути інсценуванням.

"УП звернулась по коментар до Павленка і попросила повідомити, який саме орган веде слідство, за якою статтею, а також прокоментувати інформацію про можливе інсценування. Павленко запевнив, що в нього дійсно стріляли і що це не було постановкою, але відмовився давати інші коментарі, пославшись на заборону від слідства", - пише видання.

Наступного дня після звернень по коментар у мережі почала поширюватись інформація із посиланням на анонімні джерела про те, що слідство нібито веде Служба безпеки України, яка має "скоро" показати результат.

Однак в пресслужбі СБУ "УП" офіційно спростували цю інформацію. У відомстві сказали, що не займаються розслідуванням замаху на Павленка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що невідомі стріляли в заступника глави АРМА Павленка.