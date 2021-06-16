Ситника в 2008 році вивезли в ліс і вимагали гроші. Зараз його друзі зробили мене винним у всьому, - екссуддя Чаус. ВIДЕО

Екссуддя Микола Чаус опублікував нове відео, в якому згадав директора НАБУ Артема Ситника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Чауса.

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"Хочу повідомити про моє кримінальне провадження - ні я, ні моя сім'я не має ніяких городів на території міста Києва та за його межами", - зазначив суддя.

За словами Чауса, "якими б чарівниками детективи НАБУ не були, вони не зможуть на неіснуючому городі викопати що-небудь, що б мало до нього якийсь стосунок".

"Я нічого не робив, що б підпадало під дію статей Кримінального кодексу України. Прощати треба тих, у чиїх кримінальних справах я можу дати свідчення щодо обставин і подій, які відбувалися зі мною весь цей час. Починаючи з 2015 року", - зазначив екссуддя.

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За словами Чауса, стосовно кримінального провадження щодо нього, яке перебуває в НАБУ, його слід аналізувати починаючи з 2008 року

"У 2008 році між мною, Артемом Ситником і Олександром Поліщуком, які на той час сиділи в одному кабінеті прокуратури Київської області, стався конфлікт. Внаслідок цього конфлікту Артема Ситника вивезли в ліс під Києвом, наставили синців, забрали авто і вимагали повернення грошових коштів" , - розповів він.

Чаус зазначив, що про ці події знають працівники прокуратури Київської області, які працювали там у 2008 році.

"І коли в 2016 році Артем Ситник, будучи вже директором НАБУ, врахував політичні реалії і почав кримінальне переслідування мене і моєї сім'ї, стало зрозуміло, що його друзі перевернули з ніг на голову всі обставини і зробили мене у всьому винним. З огляду на останній коментар Ситника щодо мого повернення в Україну і дій НАБУ, ми обговорювали це питання з адвокатами.Іі ви чудово розумієте, що ніякої об'єктивності, справедливості та неупередженості при розслідуванні мого кримінального провадження НАБУ очікувати не слід. Оскільки у самого директора реальний конфлікт інтересів зі мною", - додав Чаус.