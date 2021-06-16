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Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна"

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Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна"
Перу пропала як країна після обрання шкільного вчителя Кастільо президентом.

Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи новину про те, що шкільний учитель Кастільйо переміг на президентських виборах у Перу, передає Цензор.НЕТ.

"Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна", - прокоментував Данилюк результати виборів у Перу.

Нагадаємо, шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Богдан сприяв побудові централізованої моделі влади, яка і загнала Зеленського в глухий кут, - екссекретар РНБО Данилюк

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Согласен с данылюком. За два года правления клоуна в Украине, просрано все: экономика, впк, армия, международная поддержка...
  • Дмитрий Ч
    К сожалению, вместе с этими мудаками в одной лодке, еще и мы
  • jklpqrs
    Ну шо, зебобы. И вы пропали
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