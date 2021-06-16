Данилюк про обрання шкільного вчителя президентом Перу: "Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна"
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Перу пропала як країна після обрання шкільного вчителя Кастільо президентом.
Про це заявив екссекретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи новину про те, що шкільний учитель Кастільйо переміг на президентських виборах у Перу, передає Цензор.НЕТ.
"Який мудак переклав серіал "Слуга народу" іспанською. Пропала країна", - прокоментував Данилюк результати виборів у Перу.
Нагадаємо, шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства.