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Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок

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Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок
Гео Лерос здивований, чому президент Володимир Зеленський не розуміє, чому МВФ вимагає проведення реформ в Україні в обмін на транші.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці виключений з "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю західним ЗМІ про вимоги МВФ до України, передає Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що "прив'язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів несправедливо": "Не можна торгувати реформами за гроші".

"Він просто деб!л, якщо не розуміє зв’язок. Без реформ в країні може наступити економічний колапс, тому будь-який кредитор очевидно не хоче, щоб транші йшли напряму в кишеню 95 кварталу, як це зараз відбувається з українським бюджетом", - прокоментував Лерос інтерв'ю Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський

Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє звязок 01

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    первой части фразы вполне достаточно.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Да это и так понятно что он дебил! Я уже молчу о тех, кто выбрал соплю Лерос о заявлении Зеленского по поводу требований МВФ: Он просто деб!л, если не понимает связь - Цензор.НЕТ 3964
  • Вася Шевченко f77d76ba
    где ж вы были такие умные...что перед выборами не разглядели деб!ла в галабародьковком обличии ??? па-прикольно сменилось коллапсом? хуже не будет? абынепорошенко????
    а теперь бе-бе-бе...когда стригали до шкуры добрались???
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