Лерос про заяву Зеленського з приводу вимог МВФ: Він просто деб!л, якщо не розуміє зв'язок

Гео Лерос здивований, чому президент Володимир Зеленський не розуміє, чому МВФ вимагає проведення реформ в Україні в обмін на транші.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці виключений з "СН" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю західним ЗМІ про вимоги МВФ до України, передає Цензор.НЕТ.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що "прив'язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів несправедливо": "Не можна торгувати реформами за гроші".

"Він просто деб!л, якщо не розуміє зв’язок. Без реформ в країні може наступити економічний колапс, тому будь-який кредитор очевидно не хоче, щоб транші йшли напряму в кишеню 95 кварталу, як це зараз відбувається з українським бюджетом", - прокоментував Лерос інтерв'ю Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми будемо жити і без траншу МВФ. У нас все є, - Зеленський