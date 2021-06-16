Участь США у переговорах стосовно Донбасу залежить від їх позиції, - заступник голови адміністрації Путіна Козак
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це на саміті в Женеві заявив заступник голови адміністрації президента Росії і парламентер стосовно Донбасу Дмитро Козак.
"Все залежить від позиції. Або ми в одній людській логіці намагаємося знайти відповіді на всі ті виклики, які є, тоді так. Якщо буде тверезий і прагматичний підхід до виконання мінських угод - добре. Але, як кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Навіть Україні ми заявляли про це: "Не хочете мінських угод? Заявіть про це в РБ ООН. Внесіть пропозиції. Скажіть, що вас не влаштовує", - сказав Козак, відповідаючи на запитання про участь США в переговорах.
Він зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена загалом заявляє про прихильність мінським угодам: "Якщо йдеться про врегулювання конфлікту, будь ласка, ми за. Коли наші європейські колеги кажуть, що потрібно терміново знайти рішення, тому що зараз втрутяться в процес американці, ми говоримо: "Ласкаво просимо".
Водночас, Козак зазначив, що ніщо не заважає проведенню зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Україна, Франція).
"Немає ніяких проблем в організації зустрічі міністрів формату", - сказав Козак, відповідаючи на відповідне запитання.
При цьому він підкреслив, що в липні минулого року міністри закордонних справ не змогли узгодити спільну заяву: "І в той же місяць була зустріч політрадників. Ми запропонували об'єднати заяву з приводу рекомендацій контактній групі про конкретні кроки врегулювання. Але не змогли. Віддали їх німцям і французам, вони дуже просили. Ми з Лавровим підписали, але все це вмерло і навіть ніхто не згадує".