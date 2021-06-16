Новини

Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну

1 70821
Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну
Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн, тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави, свідчить постанова Кабінету Міністрів України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".

Також дивіться: "Укрпошта" продала на відкритому аукціоні за 237 тис. грн колишню будівлю церкви. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rhodesian
    русский мирЪ потек из всех щелей
  • Zemych
    Ето правильно, давно пора нормального крепкого хозяйственника на 14 900 гривен в мес. поставить, шоб у власноті токо квартира в Козятине и жигули шестерка 85-го года, а теща успешный бизнезвумен.
    Мы тут менеджеров с европейскими зарплатами не любим.
  • Чайка Київ
    Пліснява в турборежимі прямує в мордор. "Зробили разом !!!"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини