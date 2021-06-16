Директора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу, - рішення Кабміну
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Генерального директора "Укрпошти", щоб уникнути загрози для реалізації інвестиційної програми на EUR100 млн, тепер призначатиме наглядова рада компанії без конкурсного відбору з боку держави, свідчить постанова Кабінету Міністрів України.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У пояснювальній записці до документа, зокрема, зазначено, що ухвалення цього рішення було необхідним, оскільки проведення конкурсу та встановлення його результатів займуть не менше пів року, і "протягом цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом у EUR100 млн, спрямовану на глобальний розвиток і сучасну трансформацію стратегічного підприємства".