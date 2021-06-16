Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області України перейдуть у "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть послаблені.