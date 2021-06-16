Новини • Коронавірус і карантин

Від сьогодні вся Україна переходить у "зелену" зону карантину

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 16 червня всі області України перейдуть у "зелену" зону коронавірусу. Показники захворюваності також відповідають значенням ЄС для зеленої зони. З поліпшенням ситуації багато карантинних обмежень будуть послаблені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Карантин в Україні буде продовжено до 31 серпня за рішенням Кабінету Міністрів. Разом з продовженням карантину також очікується його пом'якшення.

  • З 16 червня масові заходи в приміщеннях можна буде проводити зі стовідсотковою наповненістю. Обмежувати кількість місць у приміщеннях необов'язково.
  • Соціальна дистанція між людьми в приміщенні не обмежується.
  • Носіння масок або респіраторів в приміщеннях і транспорті все ще обов'язково.
  • Якщо всі учасники і організатори заходу мають негативний тест на коронавірус, проведений не пізніше ніж за 72 години до заходу - їм дозволено не носити маски. Також можуть не носити маску особи, які пройшли повний курс вакцинації.
  • У разі повернення в Україну з-за кордону більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.

Також читайте: Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про повний курс вакцинації, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • govtva
    Эти маски нам еще долго сниться будут а впереди жара..
  • Порохобандерівець
    Шах і мат, порохоботи! Завдяки презЕденту Зеленському Україна стала першою країною в світі, котра повністю перемогла епідемію Covid-19!
  • aquarius580 .
    Не преувеличивай.
    Для того чтобы закончился "ковид" достаточно было убрать Степанова.
    Всё !
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