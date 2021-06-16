Стягнення з МГЗ 9 млрд грн на користь жителів Миколаєва стане прикладом для інших, - адвокат
Про це розповів адвокат АТ "Greco" Артемій Воробйов.
"Рішення суду показало, що прості люди, об'єднуючись в масові громадські організації, можуть скористатися правовим механізмом, який надає українське та міжнародне законодавство, щоб домогтися захисту своїх прав. Незважаючи на те, що відповідачем у цій справі виступало одне з найбільших підприємств Миколаївської області, люди змогли відстояти свої права", – розповів Артемій Воробйов.
Адвокат повідомив, що рішення Заводського районного суду Миколаєва поки не набуває чинності, оскільки представники МГЗ заявляли, що вони обов'язково будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їхню заяву буде апеляційний суд Миколаївської області.
"Рішення набуде чинності після апеляційного розгляду. Віримо, що судді апеляційної інстанції проявлять об'єктивність і неупередженість, ухвалять законне, обґрунтоване і справедливе рішення", – сказав він.
Адвокат упевнений, що справа МГЗ має мотивувати жителів інших міст колективно відстоювати свої права.
"Ця справа повинна стати каталізатором, який прискорить процес. У нашій країні дуже багато екологічних проблем. Люди про них знають, але часом людина обмежена в можливостях повноцінно скористатися судовим захистом. Багато людей, на жаль, просто не звертаються щодо захисту своїх прав до компетентних органів. Живуть із проблемою, відчуваючи своє безсилля", – підсумував Артемій Воробйов.
Раніше Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста, які приєдналися до позову.
АТ "GRECO" – перше адвокатське об'єднання в Україні, яке спеціалізується на супроводі колективних позовів (class action) у сферах екології, захисту прав споживачів, енергетики, фінансів і будівництва.