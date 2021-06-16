Стягнення з МГЗ 9 млрд грн на користь жителів Миколаєва стане прикладом для інших, - адвокат

Рішення Заводського районного суду Миколаєва, який задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 мільярда гривень моральної компенсації для людей, які постраждали від нанесення підприємством шкоди екології, має мотивувати жителів інших міст колективно відстоювати свої права.

Про це розповів адвокат АТ "Greco" Артемій Воробйов.

"Рішення суду показало, що прості люди, об'єднуючись в масові громадські організації, можуть скористатися правовим механізмом, який надає українське та міжнародне законодавство, щоб домогтися захисту своїх прав. Незважаючи на те, що відповідачем у цій справі виступало одне з найбільших підприємств Миколаївської області, люди змогли відстояти свої права", – розповів Артемій Воробйов.

Адвокат повідомив, що рішення Заводського районного суду Миколаєва поки не набуває чинності, оскільки представники МГЗ заявляли, що вони обов'язково будуть оскаржувати це рішення в апеляційному порядку. Розглядати їхню заяву буде апеляційний суд Миколаївської області.

"Рішення набуде чинності після апеляційного розгляду. Віримо, що судді апеляційної інстанції проявлять об'єктивність і неупередженість, ухвалять законне, обґрунтоване і справедливе рішення", – сказав він.

Адвокат упевнений, що справа МГЗ має мотивувати жителів інших міст колективно відстоювати свої права.

"Ця справа повинна стати каталізатором, який прискорить процес. У нашій країні дуже багато екологічних проблем. Люди про них знають, але часом людина обмежена в можливостях повноцінно скористатися судовим захистом. Багато людей, на жаль, просто не звертаються щодо захисту своїх прав до компетентних органів. Живуть із проблемою, відчуваючи своє безсилля", – підсумував Артемій Воробйов.

Раніше Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд гривень моральної компенсації для жителів міста, які приєдналися до позову.

АТ "GRECO" – перше адвокатське об'єднання в Україні, яке спеціалізується на супроводі колективних позовів (class action) у сферах екології, захисту прав споживачів, енергетики, фінансів і будівництва.