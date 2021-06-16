Терористи "ЛНР" подякували Лукашенку за "можливість провести слідчі дії" з Протасевичем і заявили про отримання "зізнань"

"Генеральній прокуратурі" терористичного угрупування "ЛНР" вдалося провести "слідчі дії" з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем.

Про це заявив "генпрокурор" ЛНР "Сергій Горенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Маріонетка Кремля Горенко заявив: "Висловлюю щиру подяку особисто ... Олександру Григоровичу Лукашенку, а також правоохоронним органам держави, зокрема, Комітету державної безпеки за надану слідчим "Генеральної прокуратури "ЛНР" можливість провести необхідні слідчі дії з колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм -каналу Nexta Романом Протасевичем".

"Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством у травні поточного року кримінальної справи", - сказав Горенко.

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За його словами, "ЛНР" "вдалося отримати достатні неспростовні докази" причетності Протасевича до діяльності українського батальйону "Азов", а також "звірячих вбивств мирних громадян Донбасу в 2014-2015 роках, використання заборонених засобів і методів війни".

Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером в батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.