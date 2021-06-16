Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч

Президент США Джо Байден вважає, що особиста зустріч з президентом РФ є найкращою можливістю, щоб зрозуміти один одного.

Про це Байден сказав під час фотосесії, на початку його переговорів з російським лідером Володимиром Путіним у Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що завжди краще зустрічатися віч-на-віч", - зазначив американський президент.

Короткі висловлювання президентів було погано чутно – через галас із боку представників преси. Усі намагалися поставити свої запитання та встигнути зробити фото або відео. CNN описує цей момент як "хаотична сутичка репортерів", причому з обох сторін.

"У певний момент Байден, очевидно, запитав у держсекретаря Ентоні Блінкена, що відбувається. Зрештою він, здається, просто припинив говорити, усвідомлюючи, що його не чують",- зазначають журналісти CNN.

Дивіться: Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Американські репортери, які змогли взяти участь у зустрічі, сказали, що встигли викрикнути три запитання Байдену й Путіну. Один цікавився у Путіна, чи не боїться той лідера опозиції Олексія Навального. Інший запитав, що Путін робитиме, якщо Україна приєднається до НАТО. Ще один хотів дізнатися у Байдена, чи довіряє він Путіну.

Нагадуємо, двосторонній саміт США-Росія за участю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна почався в середу, 16 червня, на віллі Ла Гранж у Женеві. Спочатку лідери зустрілися біля входу на віллу, потім відбулася коротка зйомка їх в бібліотеці на тлі глобуса. З обох сторін були присутні президент, глави зовнішньополітичних відомств і по одному перекладачеві.