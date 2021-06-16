Війська РФ від початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції воїнів ООС з автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь із мінометів 82-го калібру.
В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 12 гектарів території і передали на знищення 124 вибухонебезпечні предмети.