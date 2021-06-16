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Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін

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Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін
Тема вступу України в НАТО обговорювалася під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З приводу вступу України в НАТО... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Путін під час свого брифінгу в Женеві.

Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України мають лежати Мінські угоди.

"Що стосується України, то ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США.

Читайте також: Байден про переговори з Путіним: Завжди краще зустрічатися віч-на-віч

Топ коментарі

  • Rhodesian
    смотрю сейчас лайв, - деда аж тресет всего. Видно, - Байден плешивого крепко вжарил!
  • Люцифер
    Тема вступления Украины в НАТО в ходе саммита затрагивалась "мазком", – Путин - Цензор.НЕТ 8355
  • Maxim Ak-Murza
    руссенфюрера зовут *****...
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