Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін
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Тема вступу України в НАТО обговорювалася під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З приводу вступу України в НАТО... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Путін під час свого брифінгу в Женеві.
Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України мають лежати Мінські угоди.
"Що стосується України, то ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США.