Тема вступу України в НАТО під час саміту зачіпалася "мазком", - Путін

Тема вступу України в НАТО обговорювалася під час зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З приводу вступу України в НАТО... Ця тема порушувалася "мазком". І тут, мабуть, нічого обговорювати", - заявив Путін під час свого брифінгу в Женеві.

Він також зазначив, що Джо Байден погодився з тим, що в основі врегулювання збройного конфлікту на сході України мають лежати Мінські угоди.

"Що стосується України, то ця тема зачіпалася. Не можу сказати, що вже дуже детально. Але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання на південному сході України повинні лежати Мінські угоди", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом США.

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