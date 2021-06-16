У РФ тільки одне зобов'язання стосовно України - "допомагати" реалізації мінських угод, - Путін

Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на брифінгу в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується зобов'язань стосовно України, то у нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без всякого сумніву", - заявив Путін.

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не планує РФ брати на себе додаткові зобов'язання, що стосуються України.

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"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден із тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України мають лежати мінські угоди", - цитує Путіна УП.

Він додав, що в процесі переговорів щодо реалізації Мінських угод бачення української та російської сторін виявилося суперечливим. Так, у листопаді минулого року українська делегація представила своє бачення реалізації домовленостей.

"Там написано, що, перш за все, представити пропозицію з приводу політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію, там так прописано. Друге - кордон між РФ і Україною починають займати прикордонники України на наступний день після проведення виборів, стаття 9. Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути ВСУ до місць своєї постійної дислокації. Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між РФ і Україною, і третє - вибори провести через три місяці після цих двох кроків. Це не має нічого спільного з Мінськими угодами, це повністю їм суперечить", - впевнений Путін.