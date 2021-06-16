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Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він

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Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він
Володимир Путін давно з'ясував у Джо Байдена, що той мав на увазі, назвавши президента РФ убивцею.

Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту США-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Запитання з цього приводу Путіну поставив один з російських журналістів. Він старанно уникав згадки слова "вбивця", але контекст запитання та відповідь не лишали сумніву в тому, про що йшлося. 

"Що стосується різких заяв… Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені зателефонував, ми з’ясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мені зустріч", - запевнив Путін.

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Він втім виступив із критикою американської влади, яка, на його думку несе відповідальність за смерть людей в Афганістані та в Іраку. "Хто несе за це відповідальність, хто убивця?"

Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - вбивця?" може коштувати сотні життів українських воїнів на Донбасі.

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Топ коментарі

  • я гражданин Украины
    чего ж так дергался на пресс-конференции..., и ногами так "танцевал"....- что энурез... Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 5436
  • Шимус
    Путин намекнул, что американская власть - убийца, а не он - Цензор.НЕТ 6631
  • Анатолий Бобрынец
    Он также выступил с критикой американской власти, которая, по его мнению, ответственна за смерть людей в Афганистане и в Ираке: "Кто несет за это ответственность, кто убийца?". Источник: https://censor.net/ru/n3271876
    Який Афган , який Ірак ? А хто відповідальний за смерті українців на Донбасі .? Так - кто убийца?
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