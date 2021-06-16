Путін натякнув, що американська влада - вбивця, а не він

Володимир Путін давно з'ясував у Джо Байдена, що той мав на увазі, назвавши президента РФ убивцею.

Про це Путін заявив під час пресконференції за підсумками саміту США-Росія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Запитання з цього приводу Путіну поставив один з російських журналістів. Він старанно уникав згадки слова "вбивця", але контекст запитання та відповідь не лишали сумніву в тому, про що йшлося.

"Що стосується різких заяв… Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені зателефонував, ми з’ясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мені зустріч", - запевнив Путін.

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Він втім виступив із критикою американської влади, яка, на його думку несе відповідальність за смерть людей в Афганістані та в Іраку. "Хто несе за це відповідальність, хто убивця?"

Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання "Путін - вбивця?" може коштувати сотні життів українських воїнів на Донбасі.