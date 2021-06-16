Путін після зустрічі з Байденом: Всю опозицію в РФ фінансують США

У США начебто є закон про допомогу окремим політичним організаціям на території Росії.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після зустрічі із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"США прийняли закон, згідно з яким США оголосили про те, що будуть підтримувати певні політичні організації в Росії. У той же час, оголосили РФ ворогом. Публічно сказали про те, що будуть стримувати розвиток Росії. Питання: які ж організації політичні повинні підтримувати США в Росії, якщо вони при цьому ще їм і платять. Ясно, що ми оголосили їх іноземними агентами. Це не припиняє їх діяльність. І та організація, про яку ви сказали (ФБК Олексія Навального – ред.) публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличні заходів неповнолітніх і публічно давала інструкції про те, як готувати "коктейлі Молотова", - запевняє Путін.

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Він додав, що не допустить, щоб в Росії відбувались такі ж події, як у США, коли штурмували Капітолій.

Нагадаємо, 6 січня в Конгресі США проходило формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.