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Путін після зустрічі з Байденом: Всю опозицію в РФ фінансують США

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Путін після зустрічі з Байденом: Всю опозицію в РФ фінансують США
У США начебто є закон про допомогу окремим політичним організаціям на території Росії.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після зустрічі із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"США прийняли закон, згідно з яким США оголосили про те, що будуть підтримувати певні політичні організації в Росії. У той же час, оголосили РФ ворогом. Публічно сказали про те, що будуть стримувати розвиток Росії. Питання: які ж організації політичні повинні підтримувати США в Росії, якщо вони при цьому ще їм і платять. Ясно, що ми оголосили їх іноземними агентами. Це не припиняє їх діяльність. І та організація, про яку ви сказали (ФБК Олексія Навального – ред.) публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличні заходів неповнолітніх і публічно давала інструкції про те, як готувати "коктейлі Молотова", - запевняє Путін.

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Він додав, що не допустить, щоб в Росії відбувались такі ж події, як у США, коли штурмували Капітолій.

Нагадаємо, 6 січня в Конгресі США проходило формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    ну дык,если сам не финансируешь,более того,гнобишь-кто то должен финансировать?
    это как с дворовыми котятами.кто человечнее-тот и кормит.
  • Ned Stark
    Он добавил, что не допустит, чтобы в России происходили такие же события, как в США, когда штурмовали Капитолий.

    Тобто воно, по суті, зізналося, що організувало штурм Капітолію?
  • AbOriginal_UA
    Короче, кацап на путь исправления не стал !
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