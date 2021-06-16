Путін після зустрічі з Байденом: Всю опозицію в РФ фінансують США
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції після зустрічі із президентом США Джо Байденом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"США прийняли закон, згідно з яким США оголосили про те, що будуть підтримувати певні політичні організації в Росії. У той же час, оголосили РФ ворогом. Публічно сказали про те, що будуть стримувати розвиток Росії. Питання: які ж організації політичні повинні підтримувати США в Росії, якщо вони при цьому ще їм і платять. Ясно, що ми оголосили їх іноземними агентами. Це не припиняє їх діяльність. І та організація, про яку ви сказали (ФБК Олексія Навального – ред.) публічно закликала до масових заворушень, публічно залучала до вуличні заходів неповнолітніх і публічно давала інструкції про те, як готувати "коктейлі Молотова", - запевняє Путін.
Він додав, що не допустить, щоб в Росії відбувались такі ж події, як у США, коли штурмували Капітолій.
Нагадаємо, 6 січня в Конгресі США проходило формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.