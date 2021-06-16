Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні

Президент РФ Володимир Путін поскаржився на те, що на Заході називають російську політику "непередбачуваною", тоді як США самі поводяться непередбачувано. Перераховуючи договори, з яких вийшла Америка, Путін згадав і Революцію Гідності 2014 року в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо ви візьмете ситуацію з Україною, з Кримом – від цього все танцює. Питається, що стабільного в тому, що підтримали державний переворот в Україні? Коли колишній президент Янукович погодився з усіма вимогами опозиції, але готовий був піти від влади і оголосити через три місяці перевибори. Ні, треба було зробити кривавий переворот, який призвів до відомих наслідків – Донбас і Крим потім", - сказав Путін.

При цьому господар Кремля говорив не "в Україні", а "на Україні".

Він додав, що не вважає, що РФ поводиться "непередбачувано" і висловив думку, що поведінка Москви "адекватна виникаючим для нас загрозам".

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При цьому Путін запропонував для забезпечення стабільності "домовитися про правила поведінки" і уточнив, що побачив у Байдена таке бажання.

Також президент РФ прокоментував можливий свій візит до Америки і ймовірний візит Байдена до Росії - за його словами, таких передумов на даний момент немає: "Байден не запрошував мене в гості, я теж не запрошував Байдена, для цього повинні дозріти умови".

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