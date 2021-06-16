Росія і США домовилися запустити комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, - пресслужба Кремля
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
У заяві наголошується, що навіть у важкі періоди сторони можуть домовитися. "Здатні добиватися прогресу в реалізації спільних цілей щодо забезпечення передбачуваності в стратегічній сфері, зниження ризиків збройних конфліктів і загрози ядерної війни", - зазначено в документі.
Підкреслюється, що продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння є доказом прихильності сторін контролю над ядерними озброєннями.
"Сьогодні ми підтверджуємо відданість принципу, згідно з яким в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - зазначено в заяві президентів.
Для досягнення поставлених цілей США і РФ планують запустити двосторонній діалог.
"Для досягнення цих цілей Росія і США найближчим часом запустять комплексний двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності, який буде предметним і енергійним. За допомогою такого діалогу ми прагнемо закласти основу майбутнього контролю над озброєннями і заходів зі зниження ризиків", - сказано в заяві.
За даними ЗМІ, це єдина офіційна угода, до якої прийшли Байден і Путін.