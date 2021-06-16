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Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN

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Представники Білого дому не здивовані заявами президента РФ за підсумками зустрічі з американським колегою, - CNN
Представники Білого дому кажуть, що їх не дивує виступ Володимира Путіна на пресконференції 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами когось із офіційних осіб, Джо Байден вважав, що зможе вплинути на риторику і поведінку Путіна, але цього не сталося.

Нагадаємо, після зустрічі з Джо Байденом Володимир Путін зробив низку заяв. Зокрема, виступив з критикою американської влади, яка, на його думку, відповідальна за смерть людей в Афганістані і в Іраку: "Хто несе за це відповідальність, хто вбивця?".

При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Кацапи вже досить давно нікого не дивують. Кацапи набридли вже всім.
  • ingrid
    На фига вообще нужна была эта(!) встреча……🤷‍♀️

    С самого начала было понятно, что )(уйло все перекрутит……..
    В новостях сказали, что «красные линии», которые Байден хотел «указать», никакого результата не принесли…….
  • Вася Шевченко f77d76ba
    есть такие люди , которым своими глазами надо все увидеть и потом только пожалеть об увиденном ))))
    может хорошо, что ***** первым выгавкалось...и перевод бреда уже достиг Белого Дома...
    теперь еще яснее диагноз ботоксной крысы...(стоило попробовать, чтобы потом не жалеть что не попробовал))))
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