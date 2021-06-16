Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України
Про це він сказав на пресконференції після саміту у Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Я заявив про непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися продовжувати дипломатичні зусилля у рамках Мінських домовленостей", - заявив Джо Байден.
Щодо саміту в цілому Байден зазначив, що особиста зустріч з президентом РФ була важливою, щоб уникнути хибних інтерпретацій того, що саме він хотів донести до співрозмовника.
Нагадаємо, Володимир Путін на своїй пресконференції сказав, що питання України та її потенційного членства в НАТО на зустрічі порушувалося зовсім побічно і з цього приводу "нічого обговорювати".
При цьому Путін звинуватив США у підтримці "кривавого державного перевороту" в Україні. Також, за його словами, Російська Федерація не планує брати ніяких додаткових зобов'язань, що стосуються України, крім "допомоги" в реалізації мінських угод для врегулювання конфлікту на сході України.