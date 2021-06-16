Якщо США вдасться вплинути на українську позицію, є надія на врегулювання на Донбасі, - заступник голови адміністрації Путіна Козак

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив про те, що після російсько-американського саміту з'явилася надія на врегулювання на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів, чи задоволений він результатами переговорів Володимира Путіна і Джо Байдена щодо України, Козак заявив: "Здається, так. Є надія".

За його словами, сторони обговорювали Україну "досить детально", і, зокрема, торкнулися теми ключових умов Мінських домовленостей. Серед них Козак назвав "політичний діалог, вироблення взаємоприйнятних умов, майбутнього режиму статусу цих територій у складі України".

"Якщо нашим американським колегам вдасться вплинути, насамперед, на українську позицію, є шанс, що щось зрушиться з мертвої точки", - сказав Козак.

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