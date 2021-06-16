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Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки

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Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки
Фото: CNN
Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін під час особистої зустрічі в Женеві витратили багато часу на обговорення кібербезпеки.

Про це заявив на пресконференції Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він повідомив, що заявив Путіну, що критична інфраструктура має бути закрита для атак.

"Відповідальні країни мають вжити заходи проти злочинців, які здійснюють діяльність із використанням програм-вимагачів на їх території", - підкреслив президент США.

"Ми домовилися доручити експертам в обох наших країнах працювати над певним розумінням того, що є забороненим, і стежити за конкретними випадками в інших країнах", - сказав Байден.

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У нього уточнили, які наслідки будуть у разі подальшого втручання Росії у вибори або інших дій проти США.

"Він знає, що є наслідки, - сказав Байден репортерам. - Він знає, що я вживатиму заходи".

Президент США продовжив: "Давайте з'ясуємо: як було б, якби решта світу вважала Сполучені Штати такими, що втручаються у вибори безпосередньо в інших країнах, і всі це знали б? Як би це було, якби ми займалися діяльністю, якою він займається? Це знижує становище країни, яка відчайдушно намагається зберегти місце серед великих світових держав".

Також Байден заявив Путіну, що США реагуватимуть на подальші кібератаки, оскільки мають достатній потенціал.

Топ коментарі

  • Палєо Мустьє
    і це світовий жандарм? Байден пригрозил Путину последствиями, если Россия будет продолжать вмешиваться в выборы и проводить кибератаки - Цензор.НЕТ 6961
  • NonCFist
    _Да, впечатляющий пассаж... Путлер понял что можно и страны Балтии вторгаться, ибо Штатами рулит пустозвон и трепло.
  • NonCFist
    _Мир ждут черные времена. Просто до большинства это пока не дошло. Как и в прошлом веке: с аннексии фашистами Судет началась Вторая Всемирная, но мир этого ещё не понял.
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