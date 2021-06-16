Байден пригрозив Путіну наслідками, якщо Росія й надалі втручатиметься у вибори і здійснюватиме кібератаки

Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін під час особистої зустрічі в Женеві витратили багато часу на обговорення кібербезпеки.

Про це заявив на пресконференції Байден, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Він повідомив, що заявив Путіну, що критична інфраструктура має бути закрита для атак.

"Відповідальні країни мають вжити заходи проти злочинців, які здійснюють діяльність із використанням програм-вимагачів на їх території", - підкреслив президент США.

"Ми домовилися доручити експертам в обох наших країнах працювати над певним розумінням того, що є забороненим, і стежити за конкретними випадками в інших країнах", - сказав Байден.

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У нього уточнили, які наслідки будуть у разі подальшого втручання Росії у вибори або інших дій проти США.

"Він знає, що є наслідки, - сказав Байден репортерам. - Він знає, що я вживатиму заходи".

Президент США продовжив: "Давайте з'ясуємо: як було б, якби решта світу вважала Сполучені Штати такими, що втручаються у вибори безпосередньо в інших країнах, і всі це знали б? Як би це було, якби ми займалися діяльністю, якою він займається? Це знижує становище країни, яка відчайдушно намагається зберегти місце серед великих світових держав".

Також Байден заявив Путіну, що США реагуватимуть на подальші кібератаки, оскільки мають достатній потенціал.