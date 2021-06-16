Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією

Президент США Джо Байден назвав тон своєї зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним позитивним.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Президент США уточнив, що не було ніяких різких дій і заяв.

"За цей останній тиждень, я вірю, я сподіваюся, Сполучені Штати показали світу, що ми знову підтримуємо наших союзників, ми згуртували наші братські демократії, щоб взяти на себе узгоджені зобов'язання щодо вирішення найсерйозніших проблем, з якими стикається наш світ, і тепер ми створили чітку основу для наших намірів щодо Росії і російсько-американських відносин", - продовжив Байден.

Він підкреслив, що обидва лідери розуміють, що жодній з країн не потрібна нова холодна війна, однак це не означає, що Путін "готовий скласти зброю". Зокрема, президент РФ як і раніше впевнений, що США хочуть його "скинути".

"У нього все ще є ці побоювання, але я не думаю, що вони є рушійною силою в тому, яких відносин він шукає зі Сполученими Штатами", - сказав Байден.

Він зазначив, що найближчі місяці стануть "перевіркою" того, чи зможе нинішня зустріч зблизити країни.

Читайте також: Байден: Я заявив Путіну про непохитну підтримку України

"Є реальна перспектива значного поліпшення відносин між нашими двома країнами, без того, щоб ми відмовилися від єдиної речі, заснованої на наших принципах і цінностях", - сказав Байден.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції сказав, що про новий рівень довіри між Росією і США після зустрічі з Джо Байденом говорити важко, але "проблиски" він бачить.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання Euronews про те, чи реальний вихід Росії і США на новий етап відносин, коли вони будуть зрозумілими і прозорими.

"Лев Толстой якось сказав: у житті немає щастя, тільки зірниці його - дорожіть ними". Мені здається, в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці його, мені здається, промайнули", - відповів Путін.