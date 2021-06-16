Байден і Путін побачили перспективу поліпшення відносин між США і Росією
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Президент США уточнив, що не було ніяких різких дій і заяв.
"За цей останній тиждень, я вірю, я сподіваюся, Сполучені Штати показали світу, що ми знову підтримуємо наших союзників, ми згуртували наші братські демократії, щоб взяти на себе узгоджені зобов'язання щодо вирішення найсерйозніших проблем, з якими стикається наш світ, і тепер ми створили чітку основу для наших намірів щодо Росії і російсько-американських відносин", - продовжив Байден.
Він підкреслив, що обидва лідери розуміють, що жодній з країн не потрібна нова холодна війна, однак це не означає, що Путін "готовий скласти зброю". Зокрема, президент РФ як і раніше впевнений, що США хочуть його "скинути".
"У нього все ще є ці побоювання, але я не думаю, що вони є рушійною силою в тому, яких відносин він шукає зі Сполученими Штатами", - сказав Байден.
Він зазначив, що найближчі місяці стануть "перевіркою" того, чи зможе нинішня зустріч зблизити країни.
"Є реальна перспектива значного поліпшення відносин між нашими двома країнами, без того, щоб ми відмовилися від єдиної речі, заснованої на наших принципах і цінностях", - сказав Байден.
У свою чергу, президент РФ Володимир Путін під час своєї пресконференції сказав, що про новий рівень довіри між Росією і США після зустрічі з Джо Байденом говорити важко, але "проблиски" він бачить.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання Euronews про те, чи реальний вихід Росії і США на новий етап відносин, коли вони будуть зрозумілими і прозорими.
"Лев Толстой якось сказав: у житті немає щастя, тільки зірниці його - дорожіть ними". Мені здається, в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри. Але зірниці його, мені здається, промайнули", - відповів Путін.