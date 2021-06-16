Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ "Північ"

Увечері 16 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил у смузі відповідальності ОТУ "Північ" близько 19.30 в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.

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На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.