Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу в районі Луганського, - ОТУ "Північ"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук ОТУ "Північ".
"Сьогодні, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил у смузі відповідальності ОТУ "Північ" близько 19.30 в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи військової частини і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.