Новини • Агресія Росії проти України

Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш

9 40157
Росія планує вилучити українські паспорти в ОРДЛО до 2025 року, - Гармаш
Кремль поставив завдання до 2025 року вилучити всі українські паспорти в ОРДЛО.

Про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Видача російських паспортів в ОРДЛО прогресує. За моєю інформацією, до 2025 року ставиться завдання, щоб там не було тих, хто матиме українські паспорти, тобто їх ще можуть вилучати. ​​І тоді виникне проблема не КПВВ, а можливості наших громадян в'їхати на підконтрольну територію України за відсутності українських документів. Проблема дуже серйозна", - сказав Гармаш.

Він зазначив, що КПВВ не працюють не через COVID-19, а з політичних міркувань. "РФ цілеспрямовано ізолює ці території від України. Це політика РФ щодо окупованих територій - ізоляція від України всіма засобами", - підкреслив Гармаш.

Читайте також: Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр b9c4d8fd
    Один вопоос меня терзает - а на кой хрен им въезжать давать на территорию Украины???
  • 5 копійок
    Ось і добре. Дамбасюри не будуть шастать сюди. Нехай щастить.
  • Shu Shu
    А как же Лугандоны будут за нашими пенсиями ездить? Или все, перестанут нас снова кормить?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини