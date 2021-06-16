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Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи

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Зеленський запросив нового прем'єра Ізраїлю Беннета взяти участь у саміті Кримської платформи
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав Беннета з формуванням нового уряду Ізраїлю та призначенням на посаду прем’єр-міністра.

"Наші дружні народи об’єднує багатовікова спільна історія та тісні міжлюдські контакти. Спільними зусиллями маємо поглибити близькі, партнерські відносини між Україною та Ізраїлем. Розраховую на подальшу плідну співпрацю з вами та вашим урядом", – сказав Президент України.

Під час розмови було відзначено успішний старт Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною, подальша практична імплементація якої має сприяти нарощенню торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у сфері інвестицій.

Зеленський запросив Беннета відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої держави. Також президент поінформував про заплановані заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та висловив сподівання на найвищий рівень представництва ізраїльської сторони.

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Топ коментарі

  • Тарас Гуцуляк
    Это троллинг Израиля по Голанским высотам?
  • 5 копійок
    Свій до свого по своє.
  • HartmannEri
    "Наши дружественные народы объединяет многовековая общая история и тесные межчеловеческие контакты ..."(с)
    Маленький, хрипатый шлемазл никак не может определиться? То у него "дедываевале" с орками, то общая история с иудеями...
    Он нас собирается 30 лет водить и обисцять???
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