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Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними

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Байден - Путіну: Якщо Навальний помре у в'язниці, наслідки для Росії будуть руйнівними
Президент США Джо Байден пригрозив російському колезі Володимиру Путіну, що в разі смерті опозиціонера Олексія Навального наслідки "будуть руйнівними для Росії".

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебував у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

17 січня 2021 року Навальний повернувся в РФ. Відразу в аеропорту його затримали.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Адвокати політика повідомили, що у нього в колонії погіршилося здоров'я.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Навальный ,ты смотри не подведи ... Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 8787
  • Койот Восточноукраинский
    Да ладно. Прямо разрушительней, чем после сбитого Боинга, или после применения хим оружия по всей Европе?
  • Eugeniusz 1
    Теперь Навальный будет вечно жить в тюрьме Байден - Путину: Если Навальный умрет в тюрьме, последствия для России будут разрушительными - Цензор.НЕТ 4574
    Но меня начинает пугать слово "разрушительные последствия", после этой фразы обычно ничего не происходит!
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