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Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати

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Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати
Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним заяву про те, що глава Кремля вбивця.

Про це йшлося на пресконференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не порушувати це питання.

"Він задоволений моїм поясненням... Я сказав, що більше не буду це питання порушувати", - додав президент США.

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Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".

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Топ коментарі

  • Олег Тихонов 055f40a1
    Откуда у этих старых хрычей, такая любовь к русне? Рейган уже бы три раза ушатал и ноги бы вытер об ватный скот, а эти блазни как чмошники пресмыкаюца...
  • Павло ШОвте
    Байден про заяву "Путін - вбивця": більше не буду це питання порушувати - Цензор.НЕТ 9435
  • Серый Вовк
    А чего его поднимать ,всё свазано ,все точки над и расставлены ,путин ***** и убийца по совместительству а может наоборот ... Байден о заявлении "Путин - убийца": больше не буду этот вопрос поднимать - Цензор.НЕТ 1696
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