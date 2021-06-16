Байден про заяву "Путін - убивця": більше не буду це питання порушувати
16 756108
Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним заяву про те, що глава Кремля вбивця.
Про це йшлося на пресконференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не порушувати це питання.
"Він задоволений моїм поясненням... Я сказав, що більше не буду це питання порушувати", - додав президент США.
Нагадаємо, 17 березня в інтерв'ю Джо Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Зі свого боку Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".