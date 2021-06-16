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Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік

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Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік
Терористи мають намір з наступного тижня почати пропускати людей з окупованої частини Донецької області в окуповану частину Луганської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Ватажок ОРДО Денис Пушилін зазначив, що в ОРДЛО перейшли на контрольований пропуск людей з підконтрольної Україні території через штаб, "тому є всі передумови говорити про те, що кордон пора відкривати".

На "кордоні" є чотири автомобільні пункти пропуску: "Дебальцеве", "Сніжне", "Нікішине" і "759-й км траси М-03". Рух між Донецьком і Луганськом було призупинено навесні минулого року через ситуацію з коронавірусом.

Читайте також: Голова ОБСЄ Лінде заявляє про необхідність відкриття пунктів пропуску з боку ОРДЛО

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Лугандон і Домбабве браття навєк.
  • Олександр Дніпро
    Терористи "відкривають кордони" між окупованими територіями Донбасу, які були закриті понад рік - Цензор.НЕТ 1614
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Круговорот лайна на Даунбасі !!!))))
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